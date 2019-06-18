Преднамеренно ослабил евро: Трамп возмущен действиями главы ЕЦБ

Новости мира: Трамп обвинил еврозону и Китай в преднамеренном ослаблении их валют.

Президент США Дональд Трамп обвинил еврозону, а заодно и Китай, в стремлении ослабить собственные валюты, чтобы получить конкурентное преимущество перед США.

Таким образом он прокомментировал заявления главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги.

"Марио Драги только что объявил о возможности введения новых стимулов, что немедленно привело к ослаблению евро в паре с долларом США, что несправедливо облегчает им конкуренцию со Штатами, - написал Трамп в "Твиттере". - Они безнаказанно делали это многие годы, так же как Китай и другие".

Mario Draghi just announced more stimulus could come, which immediately dropped the Euro against the Dollar, making it unfairly easier for them to compete against the USA. They have been getting away with this for years, along with China and others. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 июня 2019 г.

"Европейские рынки растут на комментариях Драги, несправедливых для США", - написал Трамп в следующем твите.

European Markets rose on comments (unfair to U.S.) made today by Mario D! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 июня 2019 г.

Как сообщалось, Драги во вторник на мероприятии в рамках ежегодного форума ЕЦБ в португальском городе Синтра заявил, что экономике еврозоны потребуются новые стимулирующие меры, если прогнозы ее дальнейшего роста и инфляции не улучшатся.

Снижение процентных ставок и возобновление покупки активов входит в число инструментов центробанка, которыми он готов воспользоваться, отметил Драги.

Евро подешевел на заявлениях Драги: по данным на 14:35 МСК курс евро составляет $1,1191, что на 0,24% ниже уровня предыдущей сессии.

Фондовый индекс Stoxx Europe 600 прибавляет в ходе торгов почти 1%.

Во вторник стартует двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС). Ранее в этом месяце председатель ФРС Джером Пауэлл заявил о готовности американского ЦБ поддержать экономический подъем в США. Его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федрезерв открыт к снижению базовой процентной ставки

Тем не менее, на этой неделе экономисты не ждут от Федрезерва снижения ставки. Большинство экспертов прогнозирует, что ФРС уменьшит ставку не ранее июля.