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США будут получать $500 млрд в год за счет пошлин на товары из Китая

США будут получать $500 млрд в год за счет пошлин на товары из Китая
14:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Президент США Дональд Трамп прогнозирует, что доходы США благодаря повышению пошлин на ввозимые из Китая товары достигнет до $500 млрд.

Соединенные Штаты за счет повышения пошлин на ввозимые из Китая товары будут ежегодно получать до $500 млрд, заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы будем ежегодно получить $500 млрд, вдумайтесь, $500 млрд", - заявил он своим сторонникам в штате Флорида, выступая на предвыборном митинге, и добавил, что США не намерены терять в торговле с Китаем "даже 10 центов".

При этом он назвал председателя КНР Си Цзиньпина "потрясающим президентом", однако отметил, что "будет сделка с Китаем - хорошо, не будет - тоже хорошо".

По словам Трампа, американские компании уже покидают Китай в связи с невыгодными условиями для ведения бизнеса, а также заниженным курсом китайской национальной валюты - юаня.

Он добавил, что "не позволит Китаю воровать рабочие места в Америке и технологии".

Трамп сообщил на митинге, что во вторник состоялась его телефонная беседа с Си Цзиньпином и он надеется на встречу с китайским лидером на полях G20.

МИД КНР, сообщая о беседе, отметил, что Трамп заявил о том, что "американская сторона уделяет самое серьезное внимание американо-китайским торгово-экономическим отношениям" и выразил надежу, что торговые делегации двух стран возобновят переговоры по поиску решения существующих проблем.

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Си Цзиньпин заявил о готовности к встрече с Трампом. Трамп на прошлой неделе сказал, что повысит пошлины на товары из КНР на общую сумму в $300 млрд, если в ходе предстоящего саммита G20 в Японии не состоятся его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Он сказал журналистам в Белом доме, что на ту часть импорта из КНР, которая еще не была затронута дополнительными американскими тарифами, могут быть введены пошлины на уровне 25% или "значительно выше". Ранее он уже повысил тарифы на товары из КНР с 10% до 25% на сумму $200 млрд.

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США, Доходы, Дональд Трамп, Товары из Китая, Повышение пошлин.
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