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В США сошел с рельсов поезд, который перевозил боеприпасы и бомбы

В США сошел с рельсов поезд, который перевозил боеприпасы и бомбы
16:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира: В американском штате Невада с рельсов сошли 14 вагонов, поезд перевозил боеприпасы и взрывоопасные вещества, никто не пострадал.

В американском штате Невада сошел с рельсов поезд, который перевозил боеприпасы и взрывоопасные вещества. Инцидент произошел незадолго до полудня по местному времени (около 22:00 по Киеву 19 июня) около города Уэллс, сообщает РБК со ссылкой на NBC News.

NBC отмечает, что с рельсов сошли 14 вагонов. В службе общественной безопасности округа Элко отметили, что в задних вагонах перевозили боеприпасы, ручные гранаты, бомбы и нитрат натрия.

В Федеральной администрации железных дорог США рассказали, что ни в одном из сошедших с рельсов вагонов не было взрывчатки. Ведется расследование инцидента. При этом офис шерифа округа Элко на своей странице в Facebook сообщает, что с рельсов сошло 22 вагона.

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В компании Union Pacific Railroad ему сообщили, что в результате разлилось растительное масло. Отмечается, что автомагистраль, закрытую ранее в связи с инцидентом, открыли для движения. Пресс-секретарь Union Pacific Кристен Саут также подтвердила Reuters, что боеприпасы не были в тех вагонах, которые сошли с рельсов. Она отметила, что никто не пострадал.

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Все по теме:

США, Поезд, Штат Невада, Сошел с рельсов, Перевозил боеприпасы, Перевозил взрывоопасные вещества.
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