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Кандидат в президенты Байден упрекнул Трампа в разжигании войны

Кандидат в президенты Байден упрекнул Трампа в разжигании войны
18:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Действия президента Трампа по Ирану увеличивают вероятность войны.

Политика президента США Дональда Трампа в отношении Ирана приближает возможность военного конфликта, заявил в четверг бывший вице-президент США и участник президентской гонки от Демократической партии Джо Байден.

"Уходя от дипломатии, Трамп сделал военный конфликт более вероятным. Еще одна война на Ближнем Востоке - это последнее, что нам нужно", - говорится в заявлении Байдена, которое приводят американские СМИ.

Байден уверен, что США необходим президент, который сможет предпринять стратегические действия в борьбе с иранской угрозой. Политику Трампа по Ирану Байден назвал "собственноручно спровоцированной катастрофой".

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В четверг стало известно, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский шпионский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

Трамп после этого написал в Twitter, что Иран совершает большую ошибку.

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США, Иран, Война, Джо Байден, Дональд Трамп, КСИР.
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