В США утвердили законопроект с $700 млн для Украины

Новости мира: В Конгрессе США утвердили законопроект с помощью для Украины в $700 млн.

Нижняя палата американского Конгресса утвердила проекты законов о выделении бюджета американским правительственным структурам, которые предусматривают в целом до $700 млн помощи для Украины в следующем финансовом году.

Об этом сообщило в четверг Посольство Украины в США.

"Палата представителей Конгресса США одобрила проекты законов о финансировании Пентагона, Государственного департамента, Агентства США по международному развитию (USAID) и смежных программ на 2020 год, в которых предусмотрено почти 700 млн. долл. для поддержки Украины", - отмечается в сообщении.

В частности, проектом закона об ассигнованиях на нужды Министерства обороны США на 2020 год смета помощи для Украины в сфере безопасности и обороны определена в объеме $250 млн. Эта сумма включает $50 млн исключительно для предоставления летального оружия оборонительного характера.

По линии Госдепартамента США, Агентства США по международному развитию и смежных ведомств проект закона предусматривает выделение $445,7 млн для Украины. Это охватывает ассигнования с помощью для нашего государства по программе “Международное военное финансирование”.

Для окончательного утверждения всех бюджетных расходов, аналогичные проекты законов должны быть одобрены Сенатом. После этого, по процедуре, обе палаты Конгресса должны согласовать их окончательную редакцию, которую будет передан на подпись президенту США.