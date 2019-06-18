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США предоставят Украине $ 250 млн военной помощи Украине

США предоставят Украине $ 250 млн военной помощи Украине
18:20 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины: Конгресс США утвердил пакет помощи на сумму $250 млн, который будет предоставлен Украине в 2019 году с целью усиления национальной безопасности и обороны.

Конгресс США согласовал пакет помощи по безопасности на сумму $250 млн, который должен быть предоставлен Украине в 2019 году по линии Пентагона для усиления национальной безопасности и обороны, - сообщает украинское посольство в Вашингтоне.

"Таким образом, в Вашингтоне признали, что Украина продолжает движение по пути реформ, демонстрацией чего, в т. ч. стало неуклонное выполнение положений принятого в прошлом году закона о национальной безопасности", - говорится в сообщении, обнародованном во вторник на странице посольства Украины в США в соцсети Facebook.

В информации отмечается, что соответствующие структуры Министерства обороны США уже начали процедуры заключения контрактов на поставку оборудования и оказание услуг для оборонного сектора Украины за счет средств бюджета 2019 года.

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"Нынешний пакет помощи по безопасности предусматривает предоставление нашему государству как нелетальных, так и летальных видов оборонительного вооружения, с отдельным акцентом на поддержку Военно-морских сил Вооруженных сил Украины", - отметили в посольстве и поблагодарили американских партнеров за продолжающуюся мощную поддержку в борьбе с российской агрессией.

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США, Пентагон, Военная помощь, Ураина.
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