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В Apple призывают США отказаться от торговой войны с Китаем

В Apple призывают США отказаться от торговой войны с Китаем
22:11 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости мира: Компания Apple выражает беспокойство в связи с тем, что их техника может сильно подорожать, если США не прекратит торговую войну.

Компания Apple официально обратилась к правительству США с просьбой отменить налоговые пошлины, которые президент Дональд Трамп намерен расширить в торговой войне с Китаем.

Эти пошлины необходимо платить за импортируемые из Китая товары - 25% за продукцию на сумму в 300 млрд долларов.

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Хоть Apple и американская компания, свои гаджеты она собирает в Китае, поэтому на них также распространяются налоговые пошлины. Раньше компания платила только за мелкие товары (кабели, зарядные устройства и прочие аксессуары), успешно обходив стороной крупную (и дорогую) технику. Но теперь, если Трамп расширит перечень товаров и увеличит пошлины, Apple придется платить за смартфоны, часы, ноутбуки т. д.

Если компании придется платить эти пошлины - без резкого скачка цен не обойтись. По подсчетам аналитика Morgan Stanley, в этом случае только "бюджетный" iPhone XR подорожает на 160 долларов и будет стоить 910 долларов.

В результате вклад в бюджет страны снизится, а Apple напоминает, что она - один из самых крупных налогоплательщиков в Штатах.

Снизить пошлины просят и другие компании: Keurig Dr Pepper, Carrier, Dell, HP, Walmart, Fitbit. Они выступили с аналогичными заявлениями, но повлияет ли это на решение Дональда Трампа - неизвестно.

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В противном случае технологическим гигантам придется переносить производство из Китая в другие страны. Apple уже давно рассматривает этот вариант.

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Китай, США, Apple, Санкции.
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