Совбез ООН может собраться по конфликту Ирана и США

Новости мира: Представители США инициируют внеочередное заседание Совбеза ООН по Ирану.

Делегация Соединенных Штатов обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой провести обсуждение по ситуации, сложившейся вокруг Ирана.

Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на информацию, которую предоставили американские дипломаты журналистам.

Как отметили представители Миссии США при ООН, они намерены "проинформировать СБ о последнем развитии событий вокруг Ирана, а также предоставить дополнительную информацию от расследования недавних инцидентов с танкерами".

Как сообщалось, в течение последней недели значительно обострилось напряжение в регионе Ближнего Востока из-за агрессивных действий Ирана. В частности, Соединенные Штаты объявили, что возлагают ответственность на Тегеран за подрыв двух коммерческих танкеров в Османском заливе.

Накануне стало известно, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

Ранее в Пентагоне сообщили, что на Ближний Восток отправляют дополнительно около тысячи военных США.

США отменили удар по Ирану за 10 минут до запланированного времени, сообщил в пятницу в Twitter президент США Дональд Трамп.