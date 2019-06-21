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В Конгрессе США не поддерживают эскалацию конфликта с Ираном

В Конгрессе США не поддерживают эскалацию конфликта с Ираном
23:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: В Конгрессе США прокомментировали планы Президента США ударить по Ирану.

Многие видные конгрессмены в пятницу дали понять, что не поддерживают эскалацию конфликта с Ираном, спровоцированную инцидентом со сбитым американским беспилотником.

Более активными в этом вопросе оказались демократы. Так, спикер Палаты представителей Конгресса демократ Нэнси Пелоси заявила, что ситуация вокруг Ирана складывается опасная и непростая, она требует твердого и умелого подхода.

"Мы должны найти ответ, который приведет к деэскалации и будет продвигать интересы Америки", - отметила Пелоси в заявлении, опубликованном на ее сайте. Также Пелоси заявила, что президент не имеет права начинать боевые действия против другой страны без одобрения Конгресса.

Сенатор-демократ Элизабет Уоррен, участвующая в настоящее время в президентской гонке, написала в "Твиттере", что "нет оправдания дальнейшей эскалации этого кризиса, мы должны отойти от порога войны".

Еще один сенатор-демократ, претендующий на пост президента, Камала Харрис обвинила президента США Дональда Трампа в том, что его политика в отношения Ирана ослабляет США и делает их положение менее безопасным.

"Либо администрация Трампа готовится к очередной катастрофической войне на Ближнем Востоке, либо они провели два года, размахивая шашкой без какой-либо стратегии и конечного плана", - написала она в "Твиттере".

Конгрессмен-демократ Адам Шифф также напомнил Трампу, что Конгресс не давал ему разрешения на войну с Ираном, и призвал к деэскалации.

"Группа (конгрессменов - ИФ) встретилась с президентом по Ирану. Мы призвали его снять напряженность и избежать просчетов. Иран хочет вбить клин между США и нашими союзниками. Мы не должны позволить этого", - написал Шифф в "Твиттере".

Республиканцы, в свою очередь, также выступили против роста напряженности с Ираном, воздержавшись при этом от критики действий Трампа.

Конгрессмен-республиканец Линдси Грэм заявил, что он ценит сдержанный подход Трампа к вопросу Ирана.

"Я ценю желание президента быть взвешенным и вдумчивым, когда дело доходит до иранских провокаций", - написал Грэм в "Твиттере".

Тед Йохо, конгрессмен-республиканец, входящий в комитет по иностранным делам, призвал пока не начинать военные действия в отношении Ирана, но "отправить им счет за беспилотник".

В четверг стало известно, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

Трамп созывает членов Конгресса на фоне эскалации со стороны Ирана

После этого Трамп сообщил, что он отменил удар по Ирану за десять минут до планируемого времени, так как счел его несоразмерным инциденту с беспилотником.

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США, Конгресс, Иран, Дональд Трамп, Эскалация, Нэнси Пелоси.
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