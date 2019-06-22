Трамп определился с кандидатом на пост главы Пентагона

Новости мира: Президент США Дональд Трамп определился с кандидатом на должность министра обороны.

Глава Белого дома намерен выдвинуть на утверждение Сенатом США кандидатуру Марка Эспера на посту главы Пентагона.

Об этом сообщил в пятницу американский центральный телеканал CNN со ссылкой на два источника в Белом доме.

"Ожидается, что президент Дональд Трамп номинирует министра Сухопутных сил Марка Эспера в качестве следующего министра обороны", - сообщили чиновники в администрации.

Ранее на этой неделе было объявлено, что Эспер назначается временно исполняющий обязанности руководителя оборонного ведомства США после того, как Патрик Шенаген вышел из процесса утверждения на этой должности в связи с семейными обстоятельствами.

Шенаген номинально приступил к исполнению обязанностей министра обороны США 1 января этого года, после того, как президент принял отставку генерала Джеймса Меттиса. В мае Трамп официально номинировал Шенагена на должность главы Пентагона, для чего было необходимо пройти слушания в Сенате и утверждение всеобщим голосованием. До этого Шенаген служил заместителем министра обороны США.