США намерены построить минимум один военный порт в Арктике для сдерживания РФ

Новости мира: Пентагону поручили ответить на военное присутствие России в Арктике.

Комитет по делам вооруженных сил верхней палаты Конгресса США поручил Пентагону найти место строительства одного или нескольких новых стратегических портов в Арктике.

Об этом, как передает "Европейская правда", пишет Defense News.

Этот шаг, заявляют сенаторы, послужит ответом на расширяющееся российское военное присутствие в регионе.

Министерство обороны США и Агентство морского и речного транспорта должны представить совместный отчет о проделанной работе в течение 90 дней.

Сенаторы, среди прочего, обращают внимание на воссоздание российской базы "Северный клевер" на острове Котельный в архипелаге Новосибирские острова, оснащенной радиолокационными станциями и противокорабельными ракетными комплексами.

Таяние льдов открывает потенциально новые торговые пути в Северном Ледовитом океане, и в этой связи Конгресс указывает на сильное отставание Америки от России в плане численности ледокольного парка, включая атомоходы.

Для преодоления этого отставания Служба береговой охраны США разместила контракт в размере 750 миллионов долларов на разработку шести современных малогабаритных ледоколов.

Как отмечают эксперты, даже номинальное американское военное присутствие в Арктике вынудит Россию затратить непропорционально большие средства на противодействие ему, средства, которые в противном случае могли бы пойти на наращивание вооружений в Европе.