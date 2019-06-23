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Музыканты подали в Universal иск из-за пожара, уничтожившего их записи

Музыканты подали в Universal иск из-за пожара, уничтожившего их записи
03:07 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости мира: Музыкальная группа Hole и Soundgarden подали в суд иск к Universal Music Group, из-за пожара в 2008 году.

Музыканты рок-групп Hole и Soundgarden, наследники Тупака Шакура и Тома Петти, а также певец Стив Эрл подали в суд Лос-Анджелеса иск к Universal Music Group, пишет УНН со ссылкой на The New York Times.

Как сообщает The New York Times, истцы требуют, чтобы компания выплатила более 100 миллионов долларов в качестве возмещения убытков. В 2008 году в пожаре на студии Universal Studios Hollywood сгорели более 100 тысяч аудиозаписей, включая записи музыкантов, подавших иск.

Истцы считают, что Universal Music Group более десяти лет скрывала информацию об уничтожении звукозаписей при пожаре, рассчитывая, что о случившемся никто не узнает.

В UMG отказались от комментариев.

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Пожар на студии UMG произошел 1 июня 2008 года. О том, что в пожаре сгорели оригинальные записи Элтона Джона, Рэя Чарльза, Луи Армстронга, Тупака Шакура и многих других, стало известно только в июне 2019-го. Об этом в своем расследовании рассказала газета The New York Times.

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Пожар, Суд, Soundgarden, Стив Эрл, Hole, Universal Studios.
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