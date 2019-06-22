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В Украине 22-23 июня обьявлена чрезвычайная пожарная опасность

В Украине 22-23 июня обьявлена чрезвычайная пожарная опасность
13:59 Сегодня Телеграф ГСЧС Фото: ГСЧС

Новости Украины: Из-за аномальной жары на выходных для большей части территории Украины обьявлена чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

По прогнозам Укргидрометцентра, 22-23 июня в Украине, кроме большинства районов западных областей, будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

По Киеву и Киевской области ГСЧС обьявила на 22-23 июня чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Как сообщалось раньше, 23 июня Западную Украину накроют дожди, а на востоке воздух прогреется до +34°.

В "Укрэнерго" предупредили о возможном веерном отключении из-за жары

Кроме того, в Европе на следующей неделе ожидают сильную жару. Власти предупреждают граждан о том, что в некоторых регионах температура воздуха составит до +40°.

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Пожары, Погода, ГСЧС, Пожарная опасность.
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