В Украине 22-23 июня обьявлена чрезвычайная пожарная опасность

Новости Украины: Из-за аномальной жары на выходных для большей части территории Украины обьявлена чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

По прогнозам Укргидрометцентра, 22-23 июня в Украине, кроме большинства районов западных областей, будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

По Киеву и Киевской области ГСЧС обьявила на 22-23 июня чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Как сообщалось раньше, 23 июня Западную Украину накроют дожди, а на востоке воздух прогреется до +34°.

Кроме того, в Европе на следующей неделе ожидают сильную жару. Власти предупреждают граждан о том, что в некоторых регионах температура воздуха составит до +40°.