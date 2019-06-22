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Запад накроют дожди, а на востоке воздух прогреется до +34°: погода на 23 июня

Запад накроют дожди, а на востоке воздух прогреется до +34°: погода на 23 июня
08:53 Сегодня Телеграф

Новости Украины: 23 июня на большей части территории Украины ожидается сухая и теплая погода, лишь на западе пройдут дожди.

Синоптики Укргидрометцентра дали прогноз погоды в Украине на ближайшие сутки, 23 июня.

23 июня в Украине осадки ожидаются лишь в западных областях. На остальной части территории будет сухая и теплая погода, местами воздух прогреется до +34°. Ветер - переменный, преимущественно северо-восточный и восточный, 3-5 м/сек. Температура ночью 15-20°, днем 29-34°, на побережье морей - до 24°.

Прогноз погоды на 23 июня в городах Украины:

  • Ужгород – +27...+29, дождь
  • Львов - +25...+27, дождь
  • Ивано-Франковск – +25...+27, дождь
  • Тернополь – +25...+27, дождь
  • Черновцы – +25...+27, дождь
  • Хмельницкий – +25...+27, дождь
  • Луцк – +25...+27, дождь
  • Ровно – +25...+27, дождь
  • Житомир – +27...+29, небольшой дождь, гроза
  • Винница – +27...+29, небольшой дождь, гроза
  • Одесса – +31...+33, ясно
  • Николаев – +31...+33, ясно
  • Херсон – +31...+33, ясно
  • Симферополь – +28...+30, ясно
  • Кропивницкий – +31...+33, ясно
  • Черкассы – +31...+33, ясно
  • Чернигов – +31...+33, ясно
  • Сумы – +31...+33, ясно
  • Полтава – +31...+33, ясно
  • Днепр – +31...+33, ясно
  • Запорожье – +31...+33, ясно
  • Донецк – +32...+34, ясно
  • Луганск – +32...+34, ясно
  • Харьков – +32...+34, ясно
  • Киев – +29...+31, ясно

 Прогноз погоды на 23 июня

В Киеве и области - солнечно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-5 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 31-33°.

23 июня в западных областях ожидаются дожди, в Винницкой и Житомирской областях - с грозами. На остальной территории преимущественно без осадков. На севере, востоке, юге и в центре температура ночью 18-20°, днем 31-33°, в западных областях - ночью 15-17°, днем 25-27°.

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По предварительным данным, 30-градусная жара, установившаяся в Украине в июне и уже повторившая температурный рекорд 1927 года, несколько ослабеет через неделю — с 25 июня.

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"Южные регионы продержаться дольше. Температура воздуха упадет, примерно, до +23+29 градусов", — прогнозирует синоптик Наталья Диденко и добавляет, что во вторник, 18 июня, в Украине все еще жарко: дневная температура ожидается на уровне +29+34, в западных регионах — от +25 до +29 градусов. 

С понедельника Европу прогреют аномальные +40 градусов.

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Погода, Лето, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Прогноз погоды.
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