Запад накроют дожди, а на востоке воздух прогреется до +34°: погода на 23 июня

Новости Украины: 23 июня на большей части территории Украины ожидается сухая и теплая погода, лишь на западе пройдут дожди.

Синоптики Укргидрометцентра дали прогноз погоды в Украине на ближайшие сутки, 23 июня.

23 июня в Украине осадки ожидаются лишь в западных областях. На остальной части территории будет сухая и теплая погода, местами воздух прогреется до +34°. Ветер - переменный, преимущественно северо-восточный и восточный, 3-5 м/сек. Температура ночью 15-20°, днем 29-34°, на побережье морей - до 24°.

Прогноз погоды на 23 июня в городах Украины:

Ужгород – +27...+29, дождь

Львов - +25...+27, дождь

Ивано-Франковск – +25...+27, дождь

Тернополь – +25...+27, дождь

Черновцы – +25...+27, дождь

Хмельницкий – +25...+27, дождь

Луцк – +25...+27, дождь

Ровно – +25...+27, дождь

Житомир – +27...+29, небольшой дождь, гроза

Винница – +27...+29, небольшой дождь, гроза

Одесса – +31...+33, ясно

Николаев – +31...+33, ясно

Херсон – +31...+33, ясно

Симферополь – +28...+30, ясно

Кропивницкий – +31...+33, ясно

Черкассы – +31...+33, ясно

Чернигов – +31...+33, ясно

Сумы – +31...+33, ясно

Полтава – +31...+33, ясно

Днепр – +31...+33, ясно

Запорожье – +31...+33, ясно

Донецк – +32...+34, ясно

Луганск – +32...+34, ясно

Харьков – +32...+34, ясно

Киев – +29...+31, ясно

Прогноз погоды на 23 июня

В Киеве и области - солнечно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-5 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 31-33°.

23 июня в западных областях ожидаются дожди, в Винницкой и Житомирской областях - с грозами. На остальной территории преимущественно без осадков. На севере, востоке, юге и в центре температура ночью 18-20°, днем 31-33°, в западных областях - ночью 15-17°, днем 25-27°.

По предварительным данным, 30-градусная жара, установившаяся в Украине в июне и уже повторившая температурный рекорд 1927 года, несколько ослабеет через неделю — с 25 июня.

"Южные регионы продержаться дольше. Температура воздуха упадет, примерно, до +23+29 градусов", — прогнозирует синоптик Наталья Диденко и добавляет, что во вторник, 18 июня, в Украине все еще жарко: дневная температура ожидается на уровне +29+34, в западных регионах — от +25 до +29 градусов.

С понедельника Европу прогреют аномальные +40 градусов.