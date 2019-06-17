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Когда в Украине спадет жара: прогноз от синоптика

Когда в Украине спадет жара: прогноз от синоптика
15:24 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: По прогнозам синоптика Натальи Диденко, уже с 25 июня побившая в Украине температурный рекорд 30-градусная жара ослабнет.

По предварительным данным, 30-градусная жара, установившаяся в Украине в июне и уже повторившая температурный рекорд 1927 года, несколько ослабеет через неделю — с 25 июня.

"Южные регионы продержаться дольше. Температура воздуха упадет, примерно, до +23+29 градусов", — прогнозирует синоптик Наталья Диденко и добавляет, что во вторник, 18 июня, в Украине все еще жарко: дневная температура ожидается на уровне +29+34, в западных регионах — от +25 до +29 градусов.

Во вторник локальные дожди с грозами возможны на юго-западе Украины, а также вдоль полосы Винниччина — Черкасская область — Полтавщина до Сумской области. По прогнозам синоптика, кратковременные дожди могут мгновенно переходить в сильные ливни и грозы.

"В Киеве 18 июня — жара, около 30 градусов. Вероятность дождя невелика. В столице, по предварительным прогнозам, ощутимое ослабление жары ожидается 25 июня. Ныряем в жару, увидимся живыми и веселыми 24−25 июня", — шутит Наталья Диденко.

Напомним, из-за непогоды в ночь на понедельник, 17 июня, обесточены 107 населенных пунктов в трех областях Украины, а именно: Львовская – 67 н.п., Закарпатская – 38 н.п. и Луганская – 2 н.п. Напомним, 17 июня кратковременные дожди с грозами, местами с градом и шквалами 15-20м/с ожидаются в западных, Житомирской и Винницкой областях; отдельные грозовые дожди вероятны в Киевской и Черниговской областях. На остальной территории осадков не ожидается. 

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Прогноз погоды в Украине, Наталья Диденко, В Украине, Когда спадет жара в Украине, С 25 июня, Жара ослабнет.
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