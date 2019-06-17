В Украине непогода обесточила более 100 населенных пунктов

Новости Украины: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в результате непогоды в Украине обесточены 107 населенных пунктов в 3 областях Украины.

Из-за непогоды в ночь на понедельник, 17 июня, обесточены 107 населенных пунктов в трех областях Украины. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь с 16 на 17 июня вследствие осложнения погодных условий (ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 107 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Львовская – 67 н.п., Закарпатская – 38 н.п. и Луганская – 2 н.п.", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, 16 июня в г. Сватово Луганской области шквалистым ветром повреждены крыши в школе № 8 на площади 1500 м2 и 10 окон, частично повреждены крыши в 14 жилых домах. Пострадавших в результате непогоды нет.

Согласно прогнозу погоды на 17 июня, кратковременные дожди с грозами, местами с градом и шквалами 15-20м/с ожидаются в западных, Житомирской и Винницкой областях; отдельные грозовые дожди вероятны в Киевской и Черниговской областях. На остальной территории осадков не ожидается.