В США планируют инвестировать в Палестину $50 миллиардов

Новости мира: Вашингтон предложил инвестировать в Палестину $50 миллиардов.

Администрация президента США представила экономическую часть плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Проект предполагает как государственные, так и частные инвестиции в объеме $50 млрд.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

“По словам авторов, это позволит создать не менее одного миллиона рабочих мест для палестинцев, а также удвоить ВВП Палестинской национальной автономии в течение десяти лет. Предложенный Белым домом план "способен открыть новую главу в истории" палестинцев, "определяемую не невзгодами и лишениями, а свободой и достоинством", подчеркивают его разработчики”, - говорится в сообщении.

В частности, предполагается вложить $27,5 млрд в Западный берег реки Иордан и Сектор Газа, а также направить $22,8 млрд на проекты, которые затронут палестинцев, живущих в Египте, Иордании и Ливане.

Уточняется, что речь идет о возможных проектах в здравоохранении, образовании, энергоснабжении, сфере высоких технологий, туризме и сельском хозяйстве.

Подробная презентация экономической части плана состоится 25 и 26 июня на конференции в Бахрейне. По данным DW, руководство Палестинской автономии намерено бойкотировать мероприятие. Лидеры палестинцев выступают против переговоров с США с тех пор как Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля.