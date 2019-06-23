Госдеп США обвинил РФ в преследовании религиозных меньшинств в Крыму

Новости мира: В США рассказали о религиозных преследованиях в Крыму и на Донбассе.

В Крыму активисты религиозных общин становились жертвами пыток, а на оккупированном Донбассе сооружения религиозных меньшинств используются как военные объекты.

Об этом говорится в Отчете США о свободе вероисповедания за рубежом, который представил госсекретарь Майк Помпео, передает Голос Америки.

“Поступают тревожные сообщения от СМИ, активистов, защищающих свободу вероисповедания, Православной церкви Киевского патриархата, мусульман, протестантских церквей и Свидетелей Иеговы, о том, что контролируемая Россией власть на Донбассе усилила давление на религиозные меньшинства. В частности, отмечают в Госдепе, контролируемая Россией власть требует у всех религиозных организаций, кроме Православной церкви Московского патриархата получать "государственную религиозную экспертную оценку". Свидетелей Иеговы запретили на контролируемых Россией территориях Украины как "экстремистскую организацию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Донбассе управляемые Россией силы продолжают оккупировать сооружения религиозных меньшинств и использовать их как военные объекты. А в оккупированном Крыму российская власть продолжала преследовать и запугивать Свидетелей Иеговы, членов Православной церкви Киевского патриархата, крымских татар-мусульман.

Активисты религиозных общин становились жертвами пыток в Крыму, говорится в отчете со ссылкой на данные исследования 2014-2018 гг Комитета ООН против пыток, Украинского Хельсинского союза и Инициативы СМИ за права человека. Греко-католики сообщали о сложностях в обеспечении приходов из-за политики оккупационной власти. УПЦ КП сообщает о продолжающихся захватах церквей.

Относительно ситуации с религиозными свободами в Украине в документе, со ссылкой на информацию правозащитников, подчеркивается снижение количества задокументированных актов антисемитизма, по сравнению с прошлыми годами.

В отчете также упоминается создание ПЦУ и отмечается, что имеются сообщения о том, "что политические наблюдатели характеризуют, как попытки ультраправых нападать на сторонников и имущество Православной церкви Московского патриархата".