Еще 2 страны могут признать депортацию крымских татар геноцидом

Новости Украины: Признание депортации крымских татар геноцидом в 1944 году обсуждают в 25 странах.

Крымскотатарский ресурсный центр (КРЦ) ведет работу по признанию депортации крымскотатарского народа геноцидом еще с 25-ю странами мира.

Об этом сообщается на официальном сайте правозащитной организации.

"Крымскотатарский Ресурсный Центр ведет работу по признанию депортации крымских татар геноцидом еще с 25 странами", - говорится в сообщении Крымскотатарского ресурсного центра.

По словам главы правления КРЦ, члена Меджлиса крымскотатарского народа Эскендера Бариева, до конца текущего года парламенты еще минимум двух европейских стран могут признать депортацию крымскотатарского народа геноцидом.

В Крымскотатарском ресурсном центре напомнили, что 9 мая 2019 года впервые Сейм Латвии признал депортацию крымскотатарского народа 1944 года актом геноцида. В документе подчеркивается, что ряд исторических источников указывает на целенаправленный геноцид советской власти против многих народов и этнических групп, живших в Советском Союзе и на оккупированных им территориях, в частности - крымских татар.

Через месяц, напомнили в КРЦ, еще одна дружественная Украине страна - Литва - признала депортацию крымских татар геноцидом.

6 июня 2019 года за резолюцию Сейма Литовской Республики о признании депортации 18 мая 1944 г. актом геноцида крымскотатарского народа проголосовали 77 депутатов, один воздержался, никто не проголосовал против.

Сейм осудил оккупацию украинского Крыма, дискриминацию крымскотатарского народа и призвал международное сообщество проявить солидарность с крымскими татарами.