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МИД осудил новые преследования Россией крымских татар

МИД осудил новые преследования Россией крымских татар
21:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Новая волна преследований крымских татар является реакцией РФ на международные судебные слушания.

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест из-за новых незаконных обысков и задержаний крымских татар на территории оккупированного Россией Крыма и расценивает эти действия как реакцию РФ на слушания в международных судебных инстанциях.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с новыми массовыми незаконными обысками в домах и задержаниями крымских татар, которые произошли вчера в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах временно оккупированного Россией Крыма. Как и в предыдущих случаях, российская оккупационная власть продолжает репрессии против коренного населения под прикрытием "борьбы с терроризмом", - говорится в заявлении МИД Украины относительно новой волны преследований крымских татар.

В ведомстве напомнили, что еще восемь крымских татар - Руслан Нагаев, Эльдар Кантимиров, Руслан Месутов, Ленур Халилов, Риза Омеров, Энвер Омеров, Айдер Джеппаров и Эскендер Сулейманов – были задержаны оккупационными властями по сфабрикованному делу "Хизб ут-Тахрир".

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"Новыми карательными акциями на оккупированном полуострове Россия фактически реагирует на слушания, проходящие сейчас в Международном суде ООН по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а также в Третейском суде в деле Украины против РФ о нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе", - подчеркивается в заявлении.

Подобная демонстрация уверенности в собственной безнаказанности и неуважения к международным юрисдикционным органам должна получить надлежащий ответ, уверены в МИД. При этом в ведомстве призвали усилить политическое, экономическое и санкционное давление на государство-агрессор с целью прекращения Россией нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму, освобождения незаконно удерживаемых граждан Украины и ускорения деоккупации АР Крым и г.Севастополь.

Кроме того, в МИД подчеркнули, что РФ должна выполнить в полном объеме резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" от 27 марта 2014 года, "Состояние прав человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь (Украина)" от 19 декабря 2016 года, 19 декабря 2017 и 22 декабря 2018 года, а также приказ Международного суда ООН относительно мер в рамках иска Украины против Российской Федерации о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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Украина, Крым, РФ, МИД Украины, Крымские татары.
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