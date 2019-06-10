Российские силовики провели обыски у крымских татар: задержаны 4 человека

Новости Украины: Российские силовики проводят очередные обыски у крымских татар

В оккупированном Крыму российские силовики проводят очередные обыски в домах крымских татар.

Об этом сообщает "Крымская солидарность" на своей странице в Facebook.

"Поступила информация о том, что сразу по трём адресам ведутся следственные мероприятия: в г. Алушта - у Эльдара Кантемирова, в с. Строгановка Симферопольского района - у Эскендера Сулейманова (родной брат Руслана Сулейманова, задержанного 27 марта 2019 г.), в с. Каменка Симферопольского района", - говорится в сообщении.

Позже правозащитники сообщили, что ведутся "следственные мероприятия" и в городе Белогорск в домах Ризы Омерова и его отца Энвера Омерова.

Кроме того, обыски идут в Алуште в доме председателя местной религиозной общины Ленура Халилова и в доме Руслана Месутова в селе Малый Маяк.

Также сообщается, что после обыска российские силовики задержали и увезли в отдел ФСБ России Эскендера Сулейманова. Также задержали Ризу Омерова.

Задержан после обыска и Айдер Джеппаров из поселка Зуя Белогорского района, информируют правозащитники.