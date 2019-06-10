Скачать
Понедельник, 10.06.2019
Суд в Гааге начал слушания по иску Украины против России по морскому праву
Суд в Гааге начал слушания по иску Украины против России по морскому праву
Тимошенко возглавила список "Батькивщины"
Тимошенко возглавила список "Батькивщины"
Украина - Люксембург: когда и где смотреть матч отбора к Евро-2020
Украина - Люксембург: когда и где смотреть матч отбора к Евро-2020
Tony Awards 2019: в Нью-Йорке состоялась 75-й церемония награждения премии
Tony Awards 2019: в Нью-Йорке состоялась 75-й церемония награждения премии

Суд в Гааге начал слушания по иску Украины против России по морскому праву

Суд в Гааге начал слушания по иску Украины против России по морскому праву
11:45 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины: На данный момент стороны перешли к устным слушаниям по вопросам юрисдикции, сегодня выступает Россия.

В Постоянной палате третейского суда - международном арбитражном суде в нидерландском городе Гаага начались устные слушания в рамках межгосударственного арбитражного разбирательства, инициированного Украиной против России в 2016 году на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 года для рассмотрения дела, касающегося прав прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Об этом сообщила агент Украины на слушаниях, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает УНН.

"На этой неделе проходят слушания по делу Украины против России о нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. С появлением дела об иммунитетах наших военных кораблей и членов их экипажей дело стали называть "большым" делом по морскому праву, потому что оно касается всех нарушений, которые совершила Россия - препятствование навигации, кража наших полезных ископаемых, незаконный вылов рыбы, сооружение Керченского моста и многие другие", - сообщила Зеркаль.

Она напомнила, что это дело длится с 2016 года, "когда стало ясно, что Россия не готова устранить нарушения Конвенции ООН по морскому праву добровольно". "В течение этого времени мы прошли сложный процесс отбора судей и подготовили меморандум с изложением всех нарушений, совершенных Россией", - отметила она.

"Россия делает все для затягивания дела. Поэтому она оспаривает юрисдикцию трибунала. Между нами прошло два раунда обмена письменными объяснениями относительно юрисдикции. Наконец мы дошли до устных слушаний по вопросам юрисдикции", - добавила Зеркаль.

Она отметила, что слушания проводит постоянный третейский суд, где заседает трибунал, сформированный в соответствии с приложением VII Конвенции ООН по морскому праву.

"Цель России традиционна - избежать рассмотрения дела по существу и ответственности. Наша задача простая и сложная одновременно - отстоять свое право на судебное разбирательство дела по существу", - отметила замглавы МИД.

По ее словам, судебные слушания на этой неделе важны и в более широком контексте.

СБУ усилила режим на границе с Молдовой: опасаются российских радикалов

"Россия, стремясь убить дело, пытается добавить два важных вопроса. Во-первых, Россия пытается поставить под сомнение украинский суверенитет в Крыму. Якобы по процедурным мотивам Россия пытается дать хоть какой-то вес своим аргументам по Крыму. Слушая все аргументы России следует помнить одно: Крым - это Украина. В общем получается, что Россия стремится превратить слушания на лекцию по конституционному праву Украины. Во-вторых, Россия пытается доказать, что имеет право своевольно вести себя на Азове и в Керченском проливе, там не применяется международное морское право. Мы знаем с вами эту историю. Россия стремилась к этому давно. Наша задача - не дать восстановить имперское прошлое России", - указала Зеркаль.

Она сообщила, что сегодня выступает Россия. Украинский ответ - завтра.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, ООН, Гаага, Елена Зеркаль, Морской трибунал.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названа первая сотня претендентов в избирательный список "Слуги народа"
02 Всеукраинская аграрная рада усомнилась в одном из кандидатов в списке "Слуги народа"
03 В партии "Слуга народа" назвали имена десяти кандидатов-мажоритарщиков
04 МИД: в Украине с беспокойством наблюдают за развитием ситуации в Молдове
05 Это вас точно удивит: астронавт показал, что происходит с медом в условиях невесомости (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Ситуация в Молдове: Данилюк провел заседание СНБО
Ситуация в Молдове: Данилюк провел заседание СНБО
Жара и дожди: Прогноз погоды на 10 июня
Жара и дожди: Прогноз погоды на 10 июня
Яд в Роси: Умань и Белая Церковь переведены на резервные источники воды
Умань и Белая Церковь переведены на "резервную" воду
Джастин Бибер вызвал известного актера на бой
Джастин Бибер вызвал известного актера на бой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь