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Трамп объяснил свое решение не наносить удар по Ирану

Трамп объяснил свое решение не наносить удар по Ирану
12:03 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Президент США Дональд Трамп объяснил, что не отменял удар по Ирану, а просто на этот раз приостановил его.

Президент США пояснил, как именно следует расценивать его решение не наносить удар по Ирану. Об этом Дональд Трамп сообщил в Twitter.

"Я вовсе не отменял удар по Ирану, как об этом сообщили некоторые. Я просто приостановил его в этот раз", - написал глава Белого дома.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп сначала одобрил военный удар по Ирану из-за того, что Тегеран сбил американский разведывательный самолет над Ормузским проливом, однако затем отменил свой приказ.

Трамп подтвердил, что американские войска уже вышли на позиции, чтобы нанести удар по Ирану за сбитый беспилотник, однако отменил операцию в последние минуты, поскольку потери иранцев были бы "непропорциональными".

Ранее сообщалось, что США введут дополнительные санкции против Ирана. Поясняя, к каким именно санкциям следует готовиться Ирану, президент США сказал, что ограничительных мер может быть "намного больше". Также президент заверил, что военные варианты решения иранской проблемы по-прежнему рассматриваются.

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США, Иран, Дональд Трамп, Военный удар, Отложил.
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