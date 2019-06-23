Помпео заявил, что США намерены усилить давление на Иран

Новости мира: Госсекреатрь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон готов к переговорам с Тегераном после того, как тот прекратит добиваться своих целей с помощью насилия.

В Вашингтоне будут готовы к переговорам с Тегераном, когда тот прекратит добиваться своих внешнеполитических целей при помощи насилия, заявил в воскресенье госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы готовы к диалогу, когда для этого настанет подходящее время", - отметил он в опубликованном госдепом заявлении.

По его словам, "показательно, что иранский режим недавно отверг историческую дипломатическую инициативу Японии Абэ (посетившего Тегеран - прим. ред), совершил нападение на японский танкер в Оманском заливе и сбил находившийся в международном воздушном пространстве американский беспилотник".

"Когда иранский режим решит отказаться от насилия и ответит дипломатией на наши дипломатические шаги, то он знает, как найти нас. А пока этого не произошло, мы будем интенсифицировать нашу кампанию по дипломатической изоляции и экономическому давлению", - добавил Помпео.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не возражает против переговоров с Ираном для решения спорных вопросов: речь идет об атомной проблеме и о роли Ирана в ближневосточном регионе.

Напомним, президент США Дональд Трамп объяснил, что не отменял удар по Ирану, а просто на этот раз приостановил его. Как сообщалось, президент США Дональд Трамп сначала одобрил военный удар по Ирану из-за того, что Тегеран сбил американский разведывательный самолет над Ормузским проливом, однако затем отменил свой приказ.