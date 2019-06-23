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Болтон рекомендует Ирану не принимать осторожность США за слабость

Болтон рекомендует Ирану не принимать осторожность США за слабость
14:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Болтон призвал Иран не воспринимать "рассудительность и осторожность" США как слабость.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в воскресенье призвал Тегеран не считать слабостью решение американского президента Дональда Трампа отменить в последний момент удары по Ирану.

"Ни Иран, ни какая-либо другая враждебная сила не должны ошибочно принимать рассудительность и осторожность США за слабость", - сказал Болтон журналистам в воскресенье в Иерусалиме перед встречей с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном еще больше обострились ранее на этой неделе, когда иранские военные сбили американский беспилотник в районе Ормузского пролива.

Трамп объяснил свое решение не наносить удар по Ирану

При этом США утверждают, что летательный аппарат не вторгался в иранское воздушное пространство. Иранцы же заверяют, что сбили самолет, когда тот находился над иранскими территориальными водами.

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Иран, Израиль, Дональд Трамп, Джон Болтон.
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