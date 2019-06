Болтон обсудил с руководством Израиля пути сдерживания Ирана

Советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон положительно охарактеризовал встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.

Об этом написал в воскресенье Болтон в своем Twitter.

"Замечательные встречи (состоялись) сегодня с премьер-министром Израиля Нетаньяху и главой Совета нацбезопасности Меиром Бен-Шаббатом. Мы вновь заявили о наших общих приоритетах - противостоянию иранской агрессии в регионе посредством максимального экономического давления и увеличения платы Ирана за его зловредную деятельность", - сказано в сообщении.

Great meetings today with Israeli PM @Netanyahu and NSA Meir Ben-Shabbat. We re-affirmed our shared priority of confronting Iranian aggression throughout the region by continuing maximum economic pressure and increasing the cost of Iran’s malign activity. pic.twitter.com/paeFiwB6ah

