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Помпео надеется, что письмо Трампа Ким Чен Ыну поможет в переговорах с КНДР

Помпео надеется, что письмо Трампа Ким Чен Ыну поможет в переговорах с КНДР
12:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Глава Госдепартамента США Майк Помпео выразил надежду, что письмо президента США Дональда Трампа к лидеру КНДР Ким Чен Ыну поможет в переговорах по денуклеаризации.

Глава Госдепартамента США Майк Помпео в беседе с журналистами выразил надежду, что переговоры с КНДР по денуклеаризации скоро продолжатся и письмо президента США Дональда Трампа Ким Чен Ыну поможет этому.

"Вчера вечером сообщалось о письме, которое было отправлено президентом Трампом председателю Киму (Ким Чен Ыну - прим. ред). Я могу подтвердить, что это письмо действительно было отправлено. И я надеюсь, что это послужит хорошей основой для нас, чтобы возобновить важные переговоры с КНДР по денуклеаризации полуострова", - сказал Помпео.

По его словам, США, начиная с саммита в Ханое, работает над возобновлением переговоров с Пхеньяном.

Он подчеркнул, что реакция Ким Чен Ына на письмо Трампа демонстрирует, что сейчас есть "реальная возможность" для продолжения диалога.

"Мы буквально готовы начать в любой момент, если северокорейцы укажут, что они готовы к этим обсуждениям", - добавил госсекретарь США.

Президент США написал письмо Ким Чен Ыну

Ранее ЦТАК сообщало, что лидер КНДР Ким Чен Ын получил письмо от президента США и остался доволен его содержанием. По его информации, Ким Чен Ын "с удовлетворением отметил, что письмо - отличное". В конце февраля 2019 года в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Однако эта встреча в верхах завершилась преждевременно, без подписания итогового соглашения.

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Ким Чен Ын, Письмо, Дональд Трамп, Майк Помпео, Переговоры по денуклеаризации.
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