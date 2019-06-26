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Среда, 26.06.2019
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Помпео посетил Афганистан с необъявленным визитом

Помпео посетил Афганистан с необъявленным визитом
05:05 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Помпео совершил необъявленный визит в Кабул.

Государственный секретарь США Майк Помпео встретился в Кабуле с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

Об этом сообщает Голос Америки.

"Госсекретарь США Майк Помпео встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани в ходе осуществленного во вторник необъявленного визита в Кабул. Целью визита стало обсуждение мирных переговоров с Талибаном и ситуации в сфере безопасности в преддверии президентских выборов в Афганистане, запланированных на сентябрь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Помпео сделал остановку в Кабуле на пути к индийской столице, где его ждут переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и другими официальными лицами.

Помпео надеется, что письмо Трампа Ким Чен Ыну поможет в переговорах с КНДР

Визит главы внешнеполитического ведомства США состоялся накануне седьмого раунда переговоров между американскими официальными лицами и лидерами Талибана, призванных содействовать политическому разрешению афганского конфликта. Следующий раунд переговоров начнется 29 июня в Дохе.

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Афганистан, Талибан, Ашраф Гани, Майк Помпео.
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