Скандал с детьми-мигрантами: врио начальника таможни США уходит в отставку

Новости мира: И.о. главы Таможенно-пограничной службы США подал в отставку.

Исполняющий обязанности главы Таможенно-пограничной службы США Джон Сандерс заявил, что уходит с должности в то время, как в Штатах не утихают скандалы с ненадлежащим обращением с задержанными детьми – нелегальными мигрантами.

Чиновник отметил, что оставит службу 5 июля, сообщил телеканал CNN.

"Я оставляю на ваше усмотрение определить, был ли я успешен", — написал Сандерс в официальном письме работникам службы, который оказался в распоряжении журналистов.

Джон Сандерс управлял Таможенно-пограничной службой с апреля этого года.

Заявление чиновника об отставке совпало с громкими протестами в США по поводу ужасного обращения с задержанными на границе детьми-мигрантами. По сообщениям, около 250 детей в течение недель находились в условиях, которые не отвечают санитарным нормам.

В ведомстве отрицают, что именно это стало причиной решения Джона Сандерса. Сам же чиновник ее не называет.