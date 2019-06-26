"Российское дело": Мюллер будет свидетельствовать перед Конгрессом

Новости мира: Мюллер согласился свидетельствовать перед Конгрессом по "российскому" делу.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который в конце прошлого месяца завершил свои полномочия, дал официальное согласие принять личное участие в слушаниях сразу в двух комитетах Палаты представителей, которая контролируется демократическим большинством.

Об этом говорится в сообщении американского телеканала CNN.

"Роберт Мюллер согласился свидетельствовать публично после вызова повестками в Юридический и Разведывательный комитеты Палаты представителей", - отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что слушания запланированы в двух комитетах в один день – 17 июля.

Юридический комитет непосредственно охватывает вопросы, связанные с деятельностью Министерства юстиции, а также работой офиса спецпрокурора США. Разведывательный комитет Палаты представителей ведет параллельные расследования относительно вмешательства РФ в избирательные процессы в США и возможной обструкции правосудию со стороны президента Трампа.

Как сообщалось ранее, офис спецпрокурора США завершил расследование по "российскому" делу в конце марта, когда были обнародованы предварительные результаты расследования. Полный отчет на более чем 400 страницах с растушеванными абзацами был опубликован Министерством юстиции 18 апреля.

Сам спецпрокурор Мюллер дал итоговую пресс-конференцию 29 мая. Тогда он заявил, что складывает свои полномочия в связи с завершением расследования. В то же время он подчеркнул, что с самого начала его офис не мог выдвигать обвинений действующему президенту США из-за внутренней политики Минюста. Кроме того, он сказал, что выводы расследования не означают, что Дональд Трамп является невиновным.

Сразу после этого законодатели в Палате представителей выступили с требованием провести слушания с Робертом Мюллером.