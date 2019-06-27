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Трамп надеется на "хороший разговор" с Путиным

Трамп надеется на "хороший разговор" с Путиным
05:15 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира: Трамп считает, что разговор с Путиным на саммите G20 будет "очень хорошим".

Президент США Дональд Трамп подтвердил планы о встрече с президентом РФ Путиным на саммите G20, но отказался отвечать на вопрос, попросит ли он Путина не вмешиваться в американские президентские выборы 2020 года.

Об этом сообщает "Голос Америки".

На вопрос журналистки CNN о вмешательстве в выборы Трамп ответил: "У меня с ним будет очень хороший разговор. А что я ему скажу - не ваше дело".

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Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в Осаке (Япония) 28 июня, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Среди тем, по словам Ушакова, будут вопросы стратегической стабильности, конфликты в Сирии, Афганистане, в Венесуэле, на востоке Украины. Лидеры планируют обсудить также иранскую проблему. Представитель Кремля добавил, что многое будет зависеть от того, как лидеры построят беседу.

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G20, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп.
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