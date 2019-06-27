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СМИ: в злосчастном Boeing 737 MAX опять нашли источники риска

СМИ: в злосчастном Boeing 737 MAX опять нашли источники риска
07:03 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Сертификационный полет Boeing 737 MAX отложили из-за нового источника риска.

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США обнаружило новый потенциальный источник риска в конструкции самолетов семейства Boeing 737 MAX, полеты которых прекращены после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на источник, передает УНН.

По данным издания, новый риск для Boeing 737 MAX, характер которого пока не уточняется, был обнаружен в ходе проведения испытания на тренажере прошлой неделе. Американский регулятор приказал производителю самолета устранить этот источник опасности.

Из-за обнаружения новой неполадки проведение сертификационного испытательного полета Boeing 737 MAX, необходимого для получения разрешения на эксплуатацию самолета, не сможет состояться по крайней мере до 8 июля.

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Как сообщалось ранее, 10 марта этого года в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 во время катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion в Индонезии погибли 189 человек. После этого многие страны, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.

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Boeing, Самолет, 737 MAX, FFA.
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