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В Госдепе США обеспокоены в связи с возвращением РФ в ПАСЕ

В Госдепе США обеспокоены в связи с возвращением РФ в ПАСЕ
00:21 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости мира: .В США выразили солидарность с Украиной в связи с возвращением России в ПАСЕ

Официальный Вашингтон разделяет обеспокоенность Украины относительно решения ПАСЕ вернуть Россию в организацию несмотря на не выполнение ею условий прекратить аннексию Крыма и вооруженную агрессию против Украины.

Такую позицию выразили в Государственном департаменте США в ответ на информационный запрос собственного корреспондента Укринформа с просьбой прокомментировать ситуацию.

"Мы разделяем обеспокоенность, выраженную Украиной и другими членами Совета Европы, Россия продолжает игнорировать резолюции ПАСЕ, и призываем прекратить длительную агрессию против Украины", - отметили в офисе представителя Государственного департамента США.

При этом подчеркивается, что Соединенные Штаты "призывают Россию уважать принципы Устава ООН и Хельсинкского Заключительного акта, прекратить оккупацию Крыма и в полной мере выполнять все обязательства по правам человека".

Напоминаем., в ночь на вторник, 25 июня 2019 года, ПАСЕ приняла резолюцию, предусматривающую возвращение России в Ассамблею. Речь идет о внесении изменения в регламент ПАСЕ, что может усложнить или заблокировать наложение санкций на российскую делегацию и обеспечить ее возвращение в Ассамблею без выполнения международных обязательств.

Резолюция также предусматривает введение для российской делегации исключительной процедуры, позволяющей присутствовать делегатам от РФ на летней сессии.

Ныне в Совете Европы действует мощное пророссийское лобби во главе с Германией и Францией, которое пытается вернуть РФ в ПАСЕ, несмотря на неуплату Москвой взносов в бюджет Совета Европы, нарушение норм международного права, продолжение агрессии против Украины.

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ПАСЕ, США, Вашингтон, РФ, Госдеп США.
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