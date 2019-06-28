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Сенат США одобрил законопроект, на увеличение помощи Украине в $300 млн

Сенат США одобрил законопроект, на увеличение помощи Украине в $300 млн
06:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости мира: Сенат США утвердил законопроект, предлагающий повысить помощь Украине в $300 млн.

Верхняя палата американского Конгресса проголосовала проект закона, который предусматривает увеличенную по сравнению с нынешним годом, поддержку Украины в сфере безопасности и обороны в 2020 году, сообщает посольство Украины в США.

"Сенат США принял законопроект, предлагающий расширить политику безопасности помощь Украине в $ 300 млн", - отмечается в сообщении.

Как уточняется, что это на $ 50 млн больше суммы ассигнования нынешнего года. При этом, законопроект предусматривает выделение $ 100 млн только на летальные виды вооружений.

"Предлагается расширить помощь США в укреплении обороноспособности Вооруженных сил Украины путем включения в нее средств береговой обороны; противокорабельных ракет; а также систем, способствующих повышению эффективности управления войсками, в частности, противовоздушной и береговой обороны", - подытожили в посольстве.

В США утвердили законопроект с $700 млн для Украины

По процедуре, закон "О бюджете США на 2020 год на нужды национальной обороны" вступит в силу после его согласования с Палатой представителей, а также подписание президентом Соединенных Штатов.

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Украина, США, Конгресс, Помощь, Сенат.
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