Осужденный в США лоббист Януковича заявил о невиновности

Новости мира: Пол Манафорт не признал себя виновным по новым обвинениям в мошенничестве.

Бывший руководитель избирательной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт, который уже отбывает тюремный срок за банковское и налоговое мошенничество, не признал себя виновным по новым обвинениям в мошенничестве, выдвинутым против него в штате Нью-Йорк.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Манафорт, осуждение которого связано с работой на Виктора Януковича и других украинских политиков, заявил о своей невиновности 27 июня в своем первом выступлении в суде штата Нью-Йорк.

Обвинения со стороны американского государства отделены от федеральных обвинений, по которым Манафорт уже получил приговор в 2018 году. В связи с новыми обвинениями возникают вопросы о том, не нарушают ли прокуроры право Манафорта не быть осужденным дважды за одно и то же преступление.

Во время судебного процесса по делу Манафорта президент Дональд Трамп предполагал, что может рассмотреть вопрос о помиловании для своего бывшего сотрудника. В ответ прокуроры подали государственные обвинения против Манафорта, поскольку президентское помилование касается только федеральных обвинений.

Адвокат Манафорта сказал, что намерен обжаловать новое представление прокуроров.

Федеральные дела против Манафорта выросли с расследования специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы 2016 года.

Судья, который председательствовал на одном из заседаний по новому делу, дал понять, что она не имеет ничего общего с российским вмешательством в выборы, а касается попыток Манафорта «переиграть (налоговую – ред.) систему» на протяжении многих лет.