У Трампа избежали развернутого ответа о встрече с Путиным

Новости мира: Джон Болтон не раскрыл детали встречи Трампа и Путина на саммите G20.

Советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что встречи, которые глава Белого дома провел в пятницу на саммите G20 в Японии, были продуктивными и направленными на укрепление отношений США с другими странами.

Об этом высокопоставленный советник Трампа написал на официальной странице в Twitter.

"Сегодня президент провел продуктивные встречи на саммите G20 в Осаке с лидерами Японии, Индии, Германии, России и Бразилии. Президент Трамп продолжает бороться за американский народ, укрепляя наши отношения за рубежом", - отметил Болтон.

В то же время, когда американские СМИ поинтересовались ходом переговоров президента Трампа с Путиным, в отличие от предыдущих комментариев, глава Белого дома избежал развернутого ответа.

В официальном сообщении Белого дома лишь отметили, что стороны "обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине". У Путина же назвали диалог "интенсивным" и сообщили, что пригласят Трампа в Москву на празднование 9 мая следующего года. Правда, американская сторона пока не предоставила официального ответа.

Как сообщается, во второй день саммита в Японии, в субботу, президент США намерен встретиться с китайским лидером Си Цзинпинем. Эти переговоры в Соединенных Штатах называют одними из ключевых, поскольку на них стороны должны найти выход из "тупика", связанного с торговым противостоянием, угрожающим мировой экономике.