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Вашингтон ввел санкции против сына Мадуро

Вашингтон ввел санкции против сына Мадуро
05:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Штаты вводят санкции против сына Николаса Мадуро.

Официальный Вашингтон объявил о введении санкций против сына Николаса Мадуро, который занимает высокие посты в Венесуэле.

Об этом официально сообщило министерство финансов США, передает собственный корреспондент Укринформа.

"Сегодня Соединенные Штаты ввели санкции против сына Николаса Мадуро, Николас Эрнесто Мадуро Герра (Мадуро Герра), за его роль в качестве официального представителя незаконного режима Мадуро", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в минфине, Мадуро Герра является членом нелегитимной Национальной учредительной ассамблеи – органа, созданного его отцом для противодействия демократически избранной Национальной ассамблее (парламенту). В 2014 году Мадуро Герра был также назначен главой так называемого Корпуса инспекторов президентства.

В Вашингтоне новые санкции назвали привлечением чиновников нелегитимного режима Мадуро к ответственности "за ущемление венесуэльского народа, разворовывание ресурсов Венесуэлы и катастрофическую политику, создавшую невыносимые условия жизни людей по всей стране".

При этом отмечается, что США призывают все страны усилить экономическое и дипломатическое давление на Мадуро и его коррумпированное окружение.

США вводят новые санкции против сторонников Мадуро

"Мы продолжаем стоять вместе с народом Венесуэлы, временным президентом Хуаном Гуайдо и Национальной ассамблеей, которые борются за свободу и процветание", - подчеркивается в заявлении.

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США, Вашингтон, Минфин, Венесуэла, Николас Мадуро, Штаты, санкци.
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