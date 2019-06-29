РФ, Китай и Трамп являются угрозами для демократов США

Новости мира: На второй день дебатов Демократической партии США кандидаты в президенты раскритиковали Россию, Китай и действующего президента.

Кандидаты в президенты от Демократической партии назвали главными геополитическими угрозами для США Россию, Китай, а также действующего американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Во второй день предвыборных дебатов сенатор от штата Колорадо Майкл Беннет и бизнесмен Эндрю Янг заявили, что Россия представляет серьезную угрозу, но при этом раскритиковали внешнеполитический подход Трампа с Китаем.

Янг назвал Россию “величайшей геополитической угрозой” для страны, поскольку ей удалось “взломать демократию”.

“Они хохотали по этому поводу последние пару лет”, — сказал он о русских.

Янг также осудил Китай за несправедливые торговые практики, однако высказал мнение, что введение в ответ пошлины на китайский импорт — не решение проблемы.

“Китай разворовывает нашу интеллектуальную собственность. Это огромная проблема. Но пошлины и торговая война только наказывают бизнесменов, производителей и рабочих с обеих сторон”, — подчеркнул он.

Сенатор Беннет критиковал прежде всего Россию.

“Я считаю, что в первую очередь наибольшую угрозу для нашей национальной безопасности составляет Россия, а не Китай”, — заявил он.

Мэр города Саус-Бенд в Индиане Пит Буттиджич также осудил тарифную политику Трампа.

“Главное, что нам нужно делать, — это инвестировать в собственную конкурентоспособность”, — подчеркнул он.

Сенатор Камала Харрис, в свою очередь, заявила, что, по ее мнению, изменение климата “является экзистенциальной угрозой для нас как биологического вида”.

“Вы спрашивали, что является самой большой угрозой для безопасности Соединенных Штатов? — продолжила она. — Это Дональд Трамп ... Он отрицает науку ... Он с распростертыми объятиями принимает Ким Чен Ына, диктатора, ради пиара ... Он верит российскому президенту больше, чем американской разведке, когда речь идет об угрозе нашей демократии и нашим выборам”.

Сенатор Берни Сандерс, который открыто называет себя социалистом, также выступил с критикой в адрес президента, назвав его “патологическим лжецом и расистом”.

Между тем губернатор Колорадо Джон Хикенлупер высказал мнение, что резкий уклон влево от ключевых политических вопросов в конечном итоге помешает демократам в предвыборной борьбе.

“Если мы четко не определим, что мы не социалисты, республиканцы будут атаковать нас всеми возможными способами и называть нас социалистами”, — предостерег он.

Бывший вице-президент США Джо Байден постарался обойти стороной межпартийные противоречия, сосредоточившись на критике в адрес Трампа.

“Дональд Трамп считает, что Америку построили люди с Уолл-стрит. Америку построили обычные американцы из среднего класса, — заявил он. — Дональд Трамп поставил нас в ужасную ситуацию. У нас огромное имущественное неравенство”.

Иммиграционную политику Трампа осудили все кандидаты, включая сенатором Кирстен Джиллибранд, которая сказала, что президент поколебал моральные устои, разводя семьи иммигрантов.

Писательница Мэриэнн Уильямсон, неожиданно выдвинула свою кандидатуру и большую часть дебатов держалась на заднем плане, высказалась еще резче, сравнив политику развода семей с “похищением” и “жестоким обращением с детьми”. “Это преступления, одобренные государством”, — заявила она.