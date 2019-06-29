Скачать
Суббота, 29.06.2019
Итоги 28 июня: День Конституции, пленные ОРДЛО в Украине, саммит G20, Саакашвили и ЦИК в суде
Итоги 28 июня: День Конституции, пленные ОРДЛО в Украине, саммит G20, Саакашвили и ЦИК в суде
В Украине 30 июня прохладно, но уже известно, когда вернется жара
В Украине 30 июня прохладно, но уже известно, когда вернется жара
Украина сохранила 4-е место после 7-го медального дня на Европейских играх-2019
Украина сохранила 4-е место после 7-го медального дня на Европейских играх-2019
Приметы и обряды на 29 июня - Тихонов день
Приметы и обряды на 29 июня - Тихонов день

РФ, Китай и Трамп являются угрозами для демократов США

РФ, Китай и Трамп являются угрозами для демократов США
09:02 Сегодня Телеграф

Новости мира: На второй день дебатов Демократической партии США кандидаты в президенты раскритиковали Россию, Китай и действующего президента.

Кандидаты в президенты от Демократической партии назвали главными геополитическими угрозами для США Россию, Китай, а также действующего американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Во второй день предвыборных дебатов сенатор от штата Колорадо Майкл Беннет и бизнесмен Эндрю Янг заявили, что Россия представляет серьезную угрозу, но при этом раскритиковали внешнеполитический подход Трампа с Китаем.

Янг назвал Россию “величайшей геополитической угрозой” для страны, поскольку ей удалось “взломать демократию”.

“Они хохотали по этому поводу последние пару лет”, — сказал он о русских.

Янг также осудил Китай за несправедливые торговые практики, однако высказал мнение, что введение в ответ пошлины на китайский импорт — не решение проблемы.

“Китай разворовывает нашу интеллектуальную собственность. Это огромная проблема. Но пошлины и торговая война только наказывают бизнесменов, производителей и рабочих с обеих сторон”, — подчеркнул он.

Сенат США не стал ограничивать право Трампа на войну с Ираном

Сенатор Беннет критиковал прежде всего Россию.

“Я считаю, что в первую очередь наибольшую угрозу для нашей национальной безопасности составляет Россия, а не Китай”, — заявил он.

Мэр города Саус-Бенд в Индиане Пит Буттиджич также осудил тарифную политику Трампа.

“Главное, что нам нужно делать, — это инвестировать в собственную конкурентоспособность”, — подчеркнул он.

Сенатор Камала Харрис, в свою очередь, заявила, что, по ее мнению, изменение климата “является экзистенциальной угрозой для нас как биологического вида”.

“Вы спрашивали, что является самой большой угрозой для безопасности Соединенных Штатов? — продолжила она. — Это Дональд Трамп ... Он отрицает науку ... Он с распростертыми объятиями принимает Ким Чен Ына, диктатора, ради пиара ... Он верит российскому президенту больше, чем американской разведке, когда речь идет об угрозе нашей демократии и нашим выборам”.

Сенатор Берни Сандерс, который открыто называет себя социалистом, также выступил с критикой в адрес президента, назвав его “патологическим лжецом и расистом”.

Между тем губернатор Колорадо Джон Хикенлупер высказал мнение, что резкий уклон влево от ключевых политических вопросов в конечном итоге помешает демократам в предвыборной борьбе.

“Если мы четко не определим, что мы не социалисты, республиканцы будут атаковать нас всеми возможными способами и называть нас социалистами”, — предостерег он.

Бывший вице-президент США Джо Байден постарался обойти стороной межпартийные противоречия, сосредоточившись на критике в адрес Трампа.

“Дональд Трамп считает, что Америку построили люди с Уолл-стрит. Америку построили обычные американцы из среднего класса, — заявил он. — Дональд Трамп поставил нас в ужасную ситуацию. У нас огромное имущественное неравенство”.

Иммиграционную политику Трампа осудили все кандидаты, включая сенатором Кирстен Джиллибранд, которая сказала, что президент поколебал моральные устои, разводя семьи иммигрантов.

Писательница Мэриэнн Уильямсон, неожиданно выдвинула свою кандидатуру и большую часть дебатов держалась на заднем плане, высказалась еще резче, сравнив политику развода семей с “похищением” и “жестоким обращением с детьми”. “Это преступления, одобренные государством”, — заявила она.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, США, Демократическая партия, Дебаты, Дональд Трамп, Выборы в США.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смешко прокомментировал конфликт между Климкиным и Зеленским
02 Верховный суд Украины разрешил Саакашвили участвовать в выборах
03 В РФ посчитали размер "убытков" от пребывания Крыма в составе Украины
04 Партия "Голос" провела акцию "взять Раду в свои руки"
05 Гороскоп на сегодня, 29 июня 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Верховный суд Украины разрешил Саакашвили участвовать в выборах
Верховный суд Украины разрешил Саакашвили участвовать в выборах
Путин объяснялся перед Трампом по украинским морякам
Путин объяснялся перед Трампом по украинским морякам
ЕС ждет от Грузии расследования столкновений в Тбилиси
ЕС ждет от Грузии расследования столкновений в Тбилиси
Рецепт дня: яичный рулет с сыром и зеленью
Рецепт дня: яичный рулет с сыром и зеленью
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь