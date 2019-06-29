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Сенат США не стал ограничивать право Трампа на войну с Ираном

Сенат США не стал ограничивать право Трампа на войну с Ираном
07:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира: В Сенате США заблокировали поправку, ограничивавшую право президента Трампа начать войну с Ираном.

Сенаторы США в пятницу заблокировали поправку к военному бюджету, которая ограничила бы американского президента Дональда Трампа в праве начать военную операцию против Ирана, сообщает издание The Hill.

Более 40 сенаторов проголосовали против поправки, предложенной демократами Тимом Кейном и Томом Удаллом; тогда как для ее принятия и внесения в военный бюджет США требовалось набрать 60 голосов (в Сенате - 100 человек).

Тем не менее, сенаторы согласились добавить поправку Кейна и Удалла в проект бюджета позднее, если она получит достаточно поддержки в Сенате.

В то же время, отмечает The Hill, республиканцы уверены, что поправка не пройдет: в контролируемом Республиканской партией Сенате для ее принятия требуется не менее 13 голосов республиканцев, даже если все демократы выступят за поправку.

МИД Ирана считает заявление Трампа о "короткой войне" ошибочным

В свою очередь глава комитета по делам вооруженных сил Сената Джеймс Инхоф выразил сомнения в том, что поправка получит 60 голосов.

Но сенатор Кейн указал, что голосование в любом случае важно, потому что оно заставит Сенат обсуждать возможность военной операции против Ирана.

The Hill пишет, что, однако, демократы, контролирующие Палату представителей Конгресса, также внесут подобную поправку - уже в свой проект военного бюджета США. Эта поправка должна будет запретить финансирование военных действий США в отношении Ирана, если только войну против Ирана не объявит Конгресс или американским властям не придется задействовать специальное разрешение на подобную операцию.

Ранее в июне Корпус стражей Исламской революции сбил американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как тот нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

В Минобороны США хотят избежать войны с Ираном

После этого Трамп заявлял, что он отменил ответный удар по Ирану за десять минут до планируемого времени, так как счел его несоразмерным инциденту с беспилотником.

Также Трамп впоследствии утверждал в интервью Hill.TV, что ему не нужно одобрение Конгресса для удара по Ирану. "Но мы держим Конгресс в курсе того, что делаем... и я думаю, что это то, что они ценят", - сказал Трамп.

Президент также оспорил слова спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси о том, что ему необходимо одобрение Конгресса для любых "военных действий" против Ирана.

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США, Иран, Война, Сенат США, Дональд Трамп.
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