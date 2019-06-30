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Трамп разрешил продавать продукцию Huawei в США

Трамп разрешил продавать продукцию Huawei в США
22:24 Сегодня Телеграф Экономическая правда

Новости мира: США прекращают технологическую блокаду Huawei.

США прекращают технологическую блокаду китайского телекоммуникационного концерна Huawei - одного из крупнейших поставщиков оборудования для мобильных сетей и второго по величине в мире производителя смартфонов.

Об этом на пресс-конференции по итогам саммита стран "большой двадцатки" в Осаке в субботу сказал президент США Дональд Трамп, передает "Немецкая волна".

"Я согласился вновь разрешить продажу технологических продуктов Huawei", - сказал президент США.

Соответствующее обещание Трамп дал председателю КНР Си Цзиньпину во время личной встречи на полях саммита.

Президент США отметил, что американские компании, которые поставляют Huawei комплектующие, были недовольны запретом на сотрудничество с этим китайским концерном.

Ранее Трамп внес Huawei в черный список, объявив его угрозой для безопасности США. Тем самым он сильно ограничил деловые операции американских предприятий с китайским концерном.

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На пресс-конференции по итогам саммита G20 Трамп сказал, что окончательно вопрос о Huawei должен быть решен на торговых переговорах между США и Китаем.

На встрече в Осаке Трамп и Си Цзиньпин договорились возобновить переговоры с целью урегулирования торгового конфликта между США и КНР, от которого страдают экономики не только двух стран, но и всего мира.

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Китай, G20, Huawei, Дональд Трамп.
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