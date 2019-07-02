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Болтон опроверг информацию о согласии США на "ядерную заморозку" с КНДР

Болтон опроверг информацию о согласии США на "ядерную заморозку" с КНДР
05:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Болтон отверг информацию о готовности США согласиться на частичный отказ КНДР от ядерного оружия.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в понедельник заявил, что никогда не обсуждал и не слышал о том, что США готовы пойти на "ядерную заморозку" со стороны КНДР.

"Ни сотрудники Совета национальной безопасности, ни я не обсуждали и не слышали о каком-либо стремлении "утешиться ядерной заморозкой со стороны КНДР", - написал Болтон.

"Это чья-то достойная порицания попытка лишить президента возможности маневра. За это должны быть последствия", - добавил он, комментируя появившиеся в прессе сообщения о возможной готовности Вашингтона ослабить требования по закрытию северокорейской ядерной программе.

Ранее газета The New York Times сообщила, что в администрации президента США Дональда Трампа формируется идея о том, что помочь переговорам с КНДР сможет согласие США на так называемую "ядерную заморозку". Это подразумевает, что КНДР прекратит производить новые ядерные материалы, но сохранит уже существующее ядерное оружие.

"Администрация все еще настаивает на публике и в частном порядке, что ее целью остается полная денуклеаризация. Но, признавая, что ее максималистские требования скорого отказа Ким Чен Ына от его нежно любимой ядерной программы ведут в никуда, она рассматривает новый подход, который начнется со значительного, но ограниченного первого шага", - пишет газета.

Шаг Трампа на встрече с Ким Чен Ыном вошел в мировую историю

Новый замысел предполагает, что американская сторона попытается уговорить Северную Корею на то, чтобы она отказалась в обмен на снятие санкций не только от ядерного объекта в Йонбене, что Пхеньян предлагал сделать на саммите США-КНДР в Ханое, но и от других ядерных объектов, отмечает газета.

Йонбен - крупнейший ядерный объект КНДР, основанный в 1964 году. По итогам второго саммита США-КНДР северокорейская сторона заявляла, что Пхеньян был готов "навсегда и полностью" закрыть ядерные объекты в Йонбене в обмен на частичное снятие международных санкций. Соглашение в ходе саммита достигнуто не было.

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КНДР, Ядерное оружие, Денуклеаризация, Джон Болтон.
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