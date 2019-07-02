Сотрудников Facebook попытались отравить химическим оружием

Новости мира: В посылке для Facebook найдено вещество, похожее на зарин.

Посылка с неизвестным химическим компонентом, который может быть нервно-паралитическим реагентом зарин обнаружена в понедельник в одном из почтовых учреждений компании Facebook в Калифорнии, США.

Специалисты химико-биологической безопасности, работают на месте, сообщает американский телеканал CNN.

"Команда по обезвреживанию опасных веществ исследует возможное наличие нервно-паралитического реагента "зарин" на почтовом отделении компании Facebook в городе Менло Парк, штат Калифорния", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что работники почтового учреждения не контактировали с порошком, который не имеет четко выраженного окраски или запаха. Предупредительный сигнал о возможном содержание зарина сгенерировал автомат со сканирования почтовых отправлений.

Посылка была локализована в одном из зданий учреждения, откуда срочно был эвакуирован весь персонал.

Нервно-паралитический боевой реагент зарин является чрезвычайно летучим химическим веществом с высокой способностью испаряться в газообразное состояние. Люди могут быть поражены его действием через контакт с кожей, глазами или путем вдыхания.