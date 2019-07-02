Трамп назвал Афганистан "лабораторией для террористов"

Новости мира: Трамп назвал условие вывода войск США из Афганистана.

Американский воинский контингент следует в конечном счете вывести из Афганистана, однако в стране должно сохраняться постоянное присутствие разведывательных служб США. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News, сообщает УНН.

Говоря об Афганистане, американский лидер констатировал, что военные США находятся в этой стране слишком долго.

"Мы выполняем роль жандарма для всего мира. Взгляните на Россию, она не является мировым жандармом, она поддерживает порядок у себя в стране", - сказал Трамп.

Он также отметил: "Взгляните на Китай, их войска не находятся повсюду".

"Мы значительно сократили свои силы в Афганистане, - подчеркнул президент США. - Я бы хотел просто уйти из этой страны. Проблема в том, что она, как кажется, является своего рода лабораторией для террористов".

"Я бы ушел из страны, и мы уйдем из нее, но мы оставим очень мощную разведку", - заключил Трамп.