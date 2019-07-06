Скачать
Суббота, 06.07.2019
Трамп ответил Байдену: Я не считаю себя угрозой для НАТО
Трамп ответил Байдену: Я не считаю себя угрозой для НАТО
Кабмин запретил ограничивать электроэнергию КП "Вода Донбасса"
Кабмин запретил ограничивать электроэнергию КП "Вода Донбасса"
Диллиан Уайт: Я иду за тобой, Уайлдер
Диллиан Уайт: Я иду за тобой, Уайлдер
Яблоко от яблони недалеко падает: когда сыновья - копии своих отцов
Яблоко от яблони недалеко падает: когда сыновья - копии своих отцов

Трамп советует Ирану быть осторожнее

Трамп советует Ирану быть осторожнее
03:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Дональд Трамп: Иран должен быть очень и очень осторожным.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран, демонстрирующий агрессивное поведение и заявляет о превышении ранее допустимых норм обогащенного урана, должен быть крайне осторожным.

Об этом американский лидер заявил в пятницу на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Нью-Джерси, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Посмотрим, что будет с Ираном", - сказал президент на просьбу журналистов прокомментировать позицию США относительно нынешней ситуации.

"Иран должен быть очень и очень осторожным", - добавил Трамп.

Напоминаем, 1 июля стало известно, что Тегеран превысил лимит запасов обогащенного урана, установленного иранским ядерным соглашением, в объеме до 300 кг. Ранее Тегеран заявлял, что страна увеличила в четыре раза производство вещества, необходимого для производства топлива для ядерного реактора, которое также может быть использовано для изготовления ядерного оружия.

Трамп пригрозил Ирану серьезными последствиями за обогащение урана

В то же время, решение Тегерана увеличить запасы урана осудили также Германия, Франция, Великобритания и Европейский Союз.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Вашингтон, Иран, Белый дом, Уран, Штаты, Дональд Трамп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 6 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Шахтер минимально обыграл Копенгаген в контрольном матче
03 Зеленский благодарит причастных к освобождению Краматорска и Славянска
04 Динамо - Ваккер: видео трансляция матча
05 В ночь на 6 июля в Украине штормовое предупреждение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В центре столицы мужчина открыл стрельбу
В центре столицы мужчина открыл стрельбу
Трамп советует Ирану быть осторожнее
Трамп советует Ирану быть осторожнее
Решением суда в должности восстановлен мэр Конотопа
Решением суда в должности восстановлен мэр Конотопа
ТОП-5 полезных свойств спаржи
ТОП-5 полезных свойств спаржи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь