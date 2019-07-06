Трамп советует Ирану быть осторожнее

Новости мира: Дональд Трамп: Иран должен быть очень и очень осторожным.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран, демонстрирующий агрессивное поведение и заявляет о превышении ранее допустимых норм обогащенного урана, должен быть крайне осторожным.

Об этом американский лидер заявил в пятницу на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Нью-Джерси, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Посмотрим, что будет с Ираном", - сказал президент на просьбу журналистов прокомментировать позицию США относительно нынешней ситуации.

"Иран должен быть очень и очень осторожным", - добавил Трамп.

Напоминаем, 1 июля стало известно, что Тегеран превысил лимит запасов обогащенного урана, установленного иранским ядерным соглашением, в объеме до 300 кг. Ранее Тегеран заявлял, что страна увеличила в четыре раза производство вещества, необходимого для производства топлива для ядерного реактора, которое также может быть использовано для изготовления ядерного оружия.

В то же время, решение Тегерана увеличить запасы урана осудили также Германия, Франция, Великобритания и Европейский Союз.