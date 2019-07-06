Скачать
Суббота, 06.07.2019
Зеленский обратится к Трампу за помощью в вопросе "Nord Stream-2"
Зеленский обратится к Трампу за помощью в вопросе "Nord Stream-2"
Указом Зеленского назначен новый глава Львовской ОГА
Указом Зеленского назначен новый глава Львовской ОГА
Каштру: Шахтер играет эффективно
Каштру: Шахтер играет эффективно
Дочь Мадонны готовится к свадьбе: детали
Дочь Мадонны готовится к свадьбе: детали

В США придумали, как бороться с влиянием Кремля в мире

В США придумали, как бороться с влиянием Кремля в мире
13:45 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: В США разработали программу по противодействию российскому влиянию в мире.

Агентство США по международному развитию (USAID) представило программу по противодействию усилению влияния Кремля в мире.

Презентация программы USAID состоялась 5 июля Париже, сообщает Deutsche Welle.

Как заявил директора агентства Марк Грин, миссия USAID заключается в помощи правительствам других стран, гражданскому обществу и частному сектору в государствах-партнерах США на пути к самодостаточному развитию. Программа агентства по противодействию пагубному влиянию Кремля - Framework for Countering Malign Kremlin Influence, CMKI - должна стать важным инструментом в этой связи.

"США давно считают, что сильная, процветающая и свободная Европа исключительно важна для стратегических интересов Америки. При этом российское правительство и его представители поставили себе целью ослабить влияние США в мире и отделить нас от наших союзников и партнеров", - заявил Грин.

Назвав нынешние российские власти "авторитарным режимом, который агрессивно ищет новую сферу влияния за рубежом" и сравнив его с коварным хищником, Грин указал на попытки Кремля распространить свое влияние на страны Европы и Евразии.

По данным USAID, одним из основных инструментов расширения влияния Кремля являются платформы Russia Today и Sputnik International, а также социальные СМИ, в которых тысячи оплачиваемых Кремлем групп распространяют пропаганду для создания путаницы и недоверия по отношению к западным институтам. По данным агентства, только на работу Russia Today и Sputnik International Кремль тратит почти 300 млн долларов ежегодно.

С другой стороны, Кремль прибегает к рычагам экономического давления на соседние страны, особенно в энергетическом секторе, пользуясь исторической зависимостью этих государств от российских нефти и газа, подчеркнул докладчик.

Кроме того, Россия культивирует и финансово поддерживает прокремлевские политические партии с целью добиться избрания "антидемократических кандидатов" или же просто внести неопределенность в общественную сферу.

Грин заявил, что Вашингтон готов оказать финансовую помощь государствам-партнерам США для уменьшения их экономической зависимости от России. Кроме прочего, речь шла об улучшении защиты региональных энергетических систем от хакерских атак.

Кроме того, в рамках программы CMKI США собираются помочь государствам-партнерам научиться выявлять направленную против западных стран дезинформацию и создать у себя дома систему независимых СМИ и информационных служб.

Россию уличили во вмешательстве в выборы африканских стран

Еще одно направление новой программы - создание более диверсифицированных и демократических партийных систем в государствах-партнерах.

В качестве примеров успешного сотрудничества между восточноевропейскими странами и США Грин назвал Украину и Молдову. По данным агентства, благодаря помощи США около 70% молдавского экспорта сегодня идет в ЕС и только 16% - в Россию.

В качестве другого примера Грин назвал то, что 2,7 млн долларов, инвестированных США в оборудование и средства защиты от кибератак для проведения выборов в Украине, позволили обеспечить свободное и справедливое голосование.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Россия, РФ, USAID, "Российская угроза", CMKI.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 6 июля - День Аграфены Купальницы
02 Гороскоп на сегодня, 6 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Опасность гель-лака: как уберечься
04 Гороскоп на завтра, 6 июля 2019: все знаки Зодиака
05 Дешево и полезно: составляем здоровый рацион за копейки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украине в ближайшие сутки сохраняется прохладная погода с дождями
В Украине сохраняется прохладная погода с дождями
Актуальные курсы валют от НБУ на 6 июля
Актуальные курсы валют от НБУ на 6 июля
ЦИК исключила Кузьмина из избирательного списка
ЦИК исключила Кузьмина из избирательного списка
Роль Арагорна во &quot;Властелине колец&quot; могла достаться Расселу Кроу
Роль Арагорна во "Властелине колец" могла достаться Расселу Кроу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь