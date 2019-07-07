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Во Флориде сильный взрыв разрушил торговый центр (Фото и видео)

Во Флориде сильный взрыв разрушил торговый центр (Фото и видео)
00:14 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Во Флориде в торговом центре The Fountains прогремел взрыв.

Мощный взрыв нанес серьезные разрушения в месте, где расположен торговый центр возле города Форт Ладердейл (южная Флорида, США).

Инцидент произошел в субботу днем, сообщает американский телеканал новостей ABC News.

"Взрыв произошел в торговом центре The Fountains в районе Плантейшн, неподалеку от городка Форт Ладердейл", - отметили в местном департаменте полиции.

Как отмечает телеканал, полиция и пожарные бригады срочно прибыли на место инцидента.

 

На видео и фотографиях, сделанных с вертолета, видно, что одно из зданий полностью разрушено, еще в одном, в которой был расположен фитнес-центр, выбило окна.

Информации о количестве жертв пока не поступало, в то же время сообщается о большом количестве пострадавших на месте происшествия.

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США, Взрыв, Флорида, Торговый центр, ТРЦ.
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