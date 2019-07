Во Флориде сильный взрыв разрушил торговый центр (Фото и видео)

Мощный взрыв нанес серьезные разрушения в месте, где расположен торговый центр возле города Форт Ладердейл (южная Флорида, США).

Инцидент произошел в субботу днем, сообщает американский телеканал новостей ABC News.

"Взрыв произошел в торговом центре The Fountains в районе Плантейшн, неподалеку от городка Форт Ладердейл", - отметили в местном департаменте полиции.

.@DavieFireRescue Responding to gas explosion near south university Dr. and Peters Road. Gathering more information now. @WPLGLocal10 pic.twitter.com/kQLSFaFT3e

— Roy Ramos (@RRamosWPLG) 6 июля 2019 г.