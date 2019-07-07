Скачать
Воскресенье, 07.07.2019
Герасимов: После ПАСЕ делегация РФ в ПА ОБСЕ получила "очень холодный душ"
Герасимов: После ПАСЕ делегация РФ в ПА ОБСЕ получила "очень холодный душ"
В Казахстане проходят митинги против правительства
В Казахстане проходят митинги против правительства
Праздник Ивана Купала 2019: поздравления в прозе и открытках
Праздник Ивана Купала 2019: поздравления в прозе и открытках
Натуральные анальгетики, которые помогут избавится от боли
Натуральные анальгетики, которые помогут избавится от боли

Во Флориде не менее 20 человек пострадали при взрыве ТЦ

Во Флориде не менее 20 человек пострадали при взрыве ТЦ
04:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: В результате взрыва во Флориде пострадало по крайней мере двадцать человек.

По крайней мере двадцать человек госпитализированы с ранениями в результате взрыва в одном из торговых центров на юге американского штата Флорида.

Об этом сообщили в муниципалитете Плантейшн, где произошел взрыв, передает CNN.

"По меньшей мере 20 человек госпитализированы, в том числе двое в критическом состоянии, в результате взрыва газа, который разрушил часть торгового центра на юге Флориды", - заявили представители местной власти.

Спасатели продолжают осматривать территорию, но считается, что уже обнаружены все пострадавшие, сообщили в департаменте пожарной службы.

Все окрестные учреждения и магазины закрыты. Пожарные заявили, что объявят, когда люди смогут вернуться в помещения.

Напоминаем, в субботу в торговом центре в городке Плантейшн, неподалеку от Форта Лодердейл на юге Флориды произошел мощный взрыв. В результате инцидента здание ТРЦ разрушено.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Полиция, Взрыв, Спасатели, Флорида, Пострадавшие, Торговый центр, ТЦ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ивана Купала 2019: что запрещено делать в эту ночь
02 Ивана Купала 2019: лучшие поздравления с праздником в стихах и открытках
03 ПА ОБСЕ приняла резолюцию по Крыму вопреки сопротивлению делегации РФ
04 Гороскоп на завтра, 7 июля 2019: все знаки Зодиака
05 Группа "Время и Стекло" выпустила новый альбом: поклонники в восторге (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Уганде перебороли вспышку лихорадки Эбола
В Уганде перебороли вспышку лихорадки Эбола
В Польше от взрыва газа погибли трое людей
В Польше от взрыва газа погибли трое людей
СБУ объявила подозрение фигурантам по делу МН17
СБУ объявила подозрение фигурантам по делу МН17
СМС-поздравления с праздником Ивана Купала 2019
СМС-поздравления с праздником Ивана Купала 2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь