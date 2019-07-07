Во Флориде не менее 20 человек пострадали при взрыве ТЦ

Новости мира: В результате взрыва во Флориде пострадало по крайней мере двадцать человек.

По крайней мере двадцать человек госпитализированы с ранениями в результате взрыва в одном из торговых центров на юге американского штата Флорида.

Об этом сообщили в муниципалитете Плантейшн, где произошел взрыв, передает CNN.

"По меньшей мере 20 человек госпитализированы, в том числе двое в критическом состоянии, в результате взрыва газа, который разрушил часть торгового центра на юге Флориды", - заявили представители местной власти.

Спасатели продолжают осматривать территорию, но считается, что уже обнаружены все пострадавшие, сообщили в департаменте пожарной службы.

Все окрестные учреждения и магазины закрыты. Пожарные заявили, что объявят, когда люди смогут вернуться в помещения.

Напоминаем, в субботу в торговом центре в городке Плантейшн, неподалеку от Форта Лодердейл на юге Флориды произошел мощный взрыв. В результате инцидента здание ТРЦ разрушено.