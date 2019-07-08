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Рейтинг Трампа в США достиг рекордного уровня

Рейтинг Трампа в США достиг рекордного уровня
01:45 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Рейтинг Дональд Трампа достиг максимальной отметки за время его президентства.

Рейтинг Дональда Трампа вырос до самого высокого уровня за его президентскую карьеру. 44% опрошенных ответили, что довольны действиями президента Трампа. Впрочем, большинство, 53% говорили, что не удовлетворены.

Опрос проводился каналом ABC и изданием The Washington Post, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Более половине респондентов нравятся действия Дональда Трампа в экономике. Больше всего критикуют действующего президента за его поведение и высказывания. 65% опрошенных назвали их "недостойными должности президента".

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Вместе с тем, количество опрошенных, которые поддерживают начало процедуры импичмента в Конгрессе, осталась неизменной со времени последнего опроса в апреле - 37%. Количество же оппонентов такой инициативы выросла на 13 пунктов - до 59%.

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Вашингтон, Рейтинг, Президент США, Дональд Трамп.
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