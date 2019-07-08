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Газета "парировала" обвинения Трампа по центру содержания мигрантов

Газета "парировала" обвинения Трампа по центру содержания мигрантов
07:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Издание The New York Times ответило на обвинения Трампа об условиях содержания мигрантов.

Газета The New York Times выступила в защиту своего репортажа об ужасных условиях в центре содержания мигрантов в Клинте (штат Техас) в воскресенье после того, как президент США Дональд Трамп раскритиковал его.

"Мы уверены в точности наших репортажей о центрах содержания под стражей пограничного патруля США. Поэтому мы сообщили сегодня в статье на первой полосе об ужасных условиях в центре содержания мигрантов в Клинте, штат Техас", - следует из сообщения, опубликованного в твиттере издания.

Отмечается, что рассказы об условиях в Клинте основаны на десятках интервью нынешних и бывших агентов пограничного патруля и надзирателей; адвокатов, законодателей и их помощников, посетивших объект, а также отца-иммигранта, чьи дети содержались там.

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В своей статье издание рассказало о повальных болезнях, перенаселении и отсутствии элементарных удобств.

Ранее Трамп заявил в своем "Твиттере": "Фальшивые СМИ, в частности The New York Times, пишут фальшивые и преувеличенные статьи о пограничных центрах содержания. Во-первых, люди не должны въезжать в нашу страну нелегально, только для того, чтобы мы потом заботились о них. Мы должны иметь возможность сосредоточиться на гражданах США в первую очередь"

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Мигранты, США, The New York Times, Дональд Трамп, Клинт.
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