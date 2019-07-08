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Конгресс США собирается получить доступ к налоговым данным Трампа

Конгресс США собирается получить доступ к налоговым данным Трампа
23:05 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Конгресс получит доступ к налоговым декларациям Трампа.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подписал поправки к закону, позволяющие профильным комитетам Конгресса США получить налоговые декларации президента США Дональда Трампа, которые он упорно старается держать в тайне.

Об этом Куомо заявил в понедельник, сообщает влиятельное американское издание Politico.

"Налоговая тайна имеет первостепенное значение, однако это имеет исключение для правдивого расследования и правоохранительных целей", - прокомментировал Куомо принятое решение.

Он отметил, что подписанный закон "дает Конгрессу возможность выполнять его конституционные обязанности, укреплять демократическую систему и гарантировать, что никто не выше закона".

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Таким образом, новый документ позволяет Министерству налогов и финансов делиться информацией о доходах высокопоставленных федеральных или местных чиновников с тремя комитетами Конгресса, которые имеют полномочия рассматривать налоговые вопросы. Это касается, в том числе, президента США.

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Конгресс США, Дональд Трамп, Эндрю Куомо, Налоговые декларации.
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